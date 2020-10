Det är framför allt i de västra delarna av Blekinge som smittan fortsätter öka men även i Ronneby kommun.

De senaste två veckorna har Ronneby haft 1,2 fall per 1000 invånare vilket kan jämföras med Karlskrona som under samma tidsperiod har haft 0,3 fall per 1000 invånare.

Hör Bengt Wittesjö berätta mer i videoklippet