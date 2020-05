Foto: SVT/Oskar Sandström

Hasslöfestivalen ställs in

Under fredagen meddelade arrangörerna att årets Hasslöfestival ställs in. Sedan tidigare har flera festivaler såsom Skärgårdsfesten och Sweden rock ställts in på grund av coronapandemin.

Lars Winnerbäck, Magnus Uggla och Miss Li är några av artisterna som skulle ha uppträtt på Hasslöfestivalen. Arrangörerna skriver på sin Facebooksida att köpta biljetter är giltiga även till nästa års festival – och att under nästa vecka kommer några av de artister som ska uppträda presenteras. Festivalen äger rum 15-17 juli nästa år. Sedan tidigare har flera större evenemang i Blekinge ställs in, bland annat Skärgårdsfesten i Karlskrona, Östersjöfestivalen i Karlshamn och Sweden rock festival i Norje utanför Sölvesborg. Dela på Facebook Dela på Twitter

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!