Höjd säkerhet mot sexbrott på Skärgårdsfesten

Flera aktörer samverkar nu för att skapa en tryggare festival i år, skriver Sydöstran.

Bland annat handlar det om ett tiotal trygghetsvärdar som kommer att gå runt på området, samt fler ordningsvakter än vanligt. Dessutom kommer man se till att ha mer belysning där det är mörkt.

Personal som jobbar under Skärgårdsfesten har också fått utbildning av polisen kring trygghet och säkerhet.

Under 2017 års skärgårdsfest fick polisen in 14 anmälningar om sexuella ofredanden. Det var den festival som fick in flest anmälningar av alla festivaler i länet förra året.