Enligt BLT ska stölden ha upptäckts under onsdagen medan själva inbrottet ska ha skett någon gång under helgen. Polisens presstalesperson Filip Annas säger till SVT Nyheter Blekinge att flera tv-apparater och en större mängd flaskor med alkohol ska ha stulits och att en ruta till hotellet ska ha varit vägen in.

BLT skriver att det rör sig om 1300 flaskor sprit och 13 tv-apparater.