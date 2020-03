Karlskronit efter svenska dödsfallet i Aspen: ”Kände honom väl”

Mannen, som var i 55-årsåldern påträffades död i Aspen i den amerikanska delstaten Colorado. Svensken hittades i sin bostad för en vecka sedan och rättsläkarens undersökning visar att han troligen avled av coronaviruset, möjligen i kombination med annan sjukdom.

Totalt bor runt tjugo svenskar på orten.

En av dem är från Karlskrona och har sedan 2017 permanent varit bosatt där.

Första gången han åkte skidor där var 2010.

Han beskriver ett samhälle som blivit helt utslaget efter coronautbrottet.

– Jag kan inte åka skidor, jag kan inte äta på restauranger och jag kan inte träffa kompisar. Nästan alla hotell är stängda och golfbanorna och liftarna är stängda. Det lokala näringslivet är krossat efter bara tre veckor.

Var vänner

Den tidigare Karlskronabon var vän med den nu avlidne 55-åringen.

– Vi åkte bland annat tillsammans upp till Wyoming för att se en unik solförmörkelse. Som svensk på en liten ort lär man känna andra svenskar. Jag kände honom väl. Han var en duktig skidåkare och en lugn och sansad person, som dog alldeles för tidigt. Han jobbade som kakelsättare med egen firma.

I Aspen har det efter virusutbrottet införts hårda restriktioner som medfört stor påverkan i vardagslivet.

– Livsmedelsbutikerna släpper in maximalt 30 personer. Därefter är det en ut och en in. Allt övervakas av vakter. Apoteken håller öppet, men man ska ringa in och förbeställa, sedan får man sina varor i dörren och betalar i dörren. Ingen kund får gå in på apoteken.

– Bara det som här anses som viktigast håller öppet: livsmedelsbutiker, alkohol- och marijuanabutiker samt besinstationer.

”Ekonomin krossad”

Är du orolig för att själv drabbas?

– Jag försöker vara uppmärksam på symptom. Men så länge jag inte har feber och hosta så tror jag att jag inte har corona.

Hur vill du beskriva situationen i stort?

– Egentligen är det väldigt likt Sverige. Många har blivit arbetslösa, många är oroliga, den goda ekonomin ar krossad, myndigheterna sätter in stödpaket till företag och privatpersoner.