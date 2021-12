S-kommunalråd inlagd på sjukhus efter halkolycka

Det var under tisdagsmorgonen som Morgan Bengtsson halkade och slog i huvudet i det snöoväder som dragit in över Blekinge. Något som BLT var först med att berätta om.

– Han fick åka in till lasarettet och har varit kvar under natten för att de ska ha honom under uppsikt. Han meddelade det själv via ett sms sent i går, säger Annika Sjöstedt (S), vice ordförande i kommunstyrelsen, som nu ersätter Bengtsson i hans frånvaro.

”Kan bli borta ett par veckor”

När Morgan Bengtsson kan vara tillbaka i tjänst är i nuläget oklart.

– Det jag har fått till mig är att han kan bli borta ett par veckor, men vi får se hur det utvecklar sig, säger Annika Sjöstedt.