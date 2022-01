Konkurserna minskade i Blekinge under 2021

Under våren 2020 ökade antalet konkurser runt om i landet kraftigt – och coronapandemin pekades ut som en utlösande faktor. Hotell- och restaurangbranschen och transportbranschen var särskilt drabbade.

Men under 2021 har antalet konkurser i landet minskat med 11 procent, enligt siffror från kreditupplysningsföretaget Syna. Sammantaget gick 5 739 aktiebolag i konkurs under 2021, jämfört med 6 465 under 2020.

Över hundra drabbade

Även i Blekinge syns en minskning i antalet konkurser, från 74 företag 2020 till 64 företag följande år.

Sammanlagt har drygt 110 anställda drabbats av konkurserna, enligt kreditupplysningsföretaget.