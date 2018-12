Konsthallen blir nytt nöjesställe i Karlskrona

Entrélokalerna till Karlskrona konsthall kommer under januari att byggas om till en bistro där mat och dryck under enklare former kommer att serveras. Salongen kommer bli en multiarena där olika evenemang kan anordnas som till exempel mässor, utställningar och middagar men också konsertkvällar, skriver Paraply produktion i ett pressmeddelande.

– Det känns fantastiskt roligt att vara med och starta upp denna verksamheten, säger Pernilla Danielsson som blir platsansvarig för verksamheten i Bazaren och Bistron i pressmeddelandet.

Inspiration från förr

Namnet på den nya mötesplats kommer att bli Rydows Bazar, Bistro och Salong och kommer från Rydowska Bazaren som byggdes för 150 år sedan i korsningen mellan Borgmästaregatan och Ronnebygatan där Emil Rydow sålde sin brors hattar som tillverkades i Karlskrona.

Såhär såg det ut i kvarteret vid konsthallen för 150 år sedan.

Kvarteret var då en central mötesplats för Karlskroniter och tanken är nu att det återigen ska bli en central punkt. på Trossö.

Det var förra sommaren som Karlskrona kommun sa upp kontraktet till lokalerna och det stod klart att konsthallen stänger under våren 2019. Paraply har sedan tidigare drivit restaurangdelen i konsthallens salong.