Kvinnokliniken har läkarbrist

Av de 24 specialisttjänsterna på Kvinnokliniken så är en tredjedel vakanta. Enligt BLT så tas hyrläkare in på korttid, men Blekingesjukuset vill köpa in dem för ett halvår i taget för att få mer stabilitet. Det nya avtalet beräknas kosta fem-sex miljoner kronor, och det ska landstingsstyrelsen ta beslut om under måndagen den 18 juni. Sedan tidigare har politiken velat minska landstingets beroende av hyrläkare.

– Det är alltid avvägningar som måste göras. Vi ska fortsätta jobba kraftfullt för att minska användingen av hyrläkare, säger landstingsråd Kalle Sandström (S) till BLT.