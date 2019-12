SOS larm ökar under nyårsafton i landet – förutom i Blekinge

Nära 10 500 samtal inkom till SOS Alarm på nyårsafton förra året från klockan 18 fram till klockan 06 morgonen därpå. En vanlig natt ringer det hälften så mycket.

Enligt Sarah Hummerdal, pressansvarig på SOS, är alkohol och även felringningar orsaken till ökningen.

– Ungefär var fjärde samtal är ett samtal som inte skulle ha ringts till oss.

Blekingar larmade färre gånger

10 446 svenskar larmade SOS förra året, mellan den 31 december klockan 18.00 och 1 januari 05.59. Det är en ökning på 108 procent jämfört med hur många larm som kommer in en vanlig natt mellan klockan 18.00 och 05.59.

Och just på nyårsafton förra året ökade larm från alla län i Sverige förutom Blekinge.

– Att samtalen inte har fördubblats bör ju ses som något positivt och att Blekinge i viss mån har lyckats undvika nyårsfirandes baksidor, säger Johan Claëson, presstalesperson på SOS Alarm.

Under förra årets nyår ökade Kronobergs larm med 103 procent, Skånes ökade med 110 procent och Kalmars med 82 procent. Blekinge däremot, minskade i stället med 12 procent. Snittet på förra året var ungefär 183 larm per dag i Blekinge och under nyårsafton minskade larmen till 161.