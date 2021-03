Lastbil fast under bro – tappade last på mötande bil

Larmet om olyckan inkom strax innan klockan 11:30 på måndagen.

Räddningstjänsten har en lastbil kört in under en tunnel på Gullbernavägen under E22 och slitit bort sin överbyggnad och last, som sedan landat på ett mötande fordon.

Räddningstjänst, polis och ambulans har larmats till platsen. Ingen av de två fordonens förare ska ha skadats i samband med olyckan.

– Båda fordonen är helt demolerade. Lastbilen har kilats fast under bron och det är totalstopp i trafiken. Vi räknar med att arbetet här kommer att ta flera timmar, men det här är lyckligtvis en väg som inte har så stor inverkan på trafiken, säger räddningsledare Torbjörn Svensson.

