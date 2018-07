Lugn festival

– Det har varit en lugn tillställning, inga misshandlar och inga ofredanden bara lite för mycket alkohol på vissa håll säger Kurt-Erik Gunnarsson, inre befäl polisen i Karlskrona.

Sex personer togs om hand av polisen för tillnyktring.

Rattfyllerister

Under fredags kvällen stoppades en mopedist i tjugofemårsåldern på Hasslö med en promille alkohol i blodet och under lördagen var det en man som skulle flytta sin husbil och då backade han in i ett parkerat fordon. Mannen som är i sjuttioårsåldern fick följa med till polisstationen och sova ruset av sig.