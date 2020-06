Corronaeffekt för BTH: rekordmånga söker sommarkurser

På grund av coronakrisen har många sommarplaner gått i stöpet. Det tror Mats Viberg, rektor på Blekinge tekniska högskola är den stora förklaringen till att 282 procent fler sökte högskolans sommarkurser i år jämfört med förra året.

– Jag tror att många passar på att utbilda sig nu när man kanske är permitterad eller har förlorat jobbet. Sen finns ju även de som kanske redan pluggar men annars skulle sommarjobbat men nu inte får något jobb.

Och det var inte bara antalet sökande som ökade inför den här sommaren. Antalet sommarkursplaster mer än fördubblades.

– Den här sökvågen kommer väldigt lägligt då vi just nu har möjligheten att utöka antalet platser. All utbildning kommer att ske på distans, ett arbetssätt vi vant oss vid under våren, säger Mats Viberg.

Det finns en kurs som är klart populärast. Till den har över 800 personer sökt in.

– Det är en distanskurs som heter Visuell design och programmering. Den har överlägset flest antal sökande, avslutar Mats Viberg.