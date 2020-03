Gånbron vid Mörrumsån har stängts av på grund av de höga flödena. Foto: SVT/Stina Sandström

Mörrumsån väntas nå nya rekordnivåer: ”Kritiskt”

Just nu forsar 124 kubikmeter vatten per sekund i Mörrumsån, och under onsdagen väntas vattenflödet nå rekordnivåer.

– Jag har aldrig sett så mycket vatten, det är otroligt, säger Ola Söderdahl på Sveaskog.

Mycket regn i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken gör att SMHI sedan ett par veckor tillbaka har utfärdat en klass 2-varning för Mörrumsån. På tisdagen släppte man på ett högre flöde från sjön Åsnen i Småland och det innebar att vattennivån i Mörrumsån höjdes ytterligare, vilket P4 Blekinge var först med att rapportera om. – Om man ska förstå storheten i flödet kan man säga att 125 kubikmeter vatten är ungefär 250 badkar med vatten, per sekund. Det är otroligt mycket vatten, säger Ola Söderdahl på Sveaskog, som äger Mörrums Kronolaxfiske. – Senaste gången vattenflödet var så högt var 2002, då låg det på 128 kubikmeter. Dessförinnan får vi backa ända till 1920-talet för att se så stora flöden, säger han. Ola Söderdahl berättar att gångbron över Kungsforsen, norr om Laxens Hus, har stängts av på grund av det höga vattenflödet. – Och stora delar av strandpromenaden är helt under vatten. Vi har vatten upp till fönstren och har fått stänga av utställningen, säger Ola Söderdahl. Sjunker snart undan Länsstyrelsen säger att läget i Blekinges vattendrag i dag är kritiskt men stabilt. – I den bästa av världar så är det här kulmen vi ser, och sedan sjunker det undan. Men trots de höga vattenflödena har vi fortfarande inte haft någon räddningstjänstinsats, säger Martin Scheutz, tjänsteman i beredskap på Länsstyrelsen. SMHI har också sedan tidigare utfärdat en klass 2-varning för Ronnebyån. Redan för två veckor sedan var vattennivåerna höga i Mörrumsån – nu är de ännu högre: Vattenflödet i Mörrumsån är högt efter stormen Dennis. Foto: SVT/Jennifer Alm

