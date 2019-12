Mutmisstänkt personlig assistent i rätten: ”Jag var som en dotter”

Kvinnan arbetade för brukaren under en period för cirka 20 år sedan. Hon slutade men berättar under rättegången att hon trots det under flera år ofta pratade med brukarens förälder och att de började umgås som vänner.

– Vi hade mycket kontakt, säger den personliga assistenten.

För några år sedan började kvinnan arbeta för brukaren igen via ett privat vårdbolag. Efter en tid blev föräldern sjuk och den personliga assistenten berättar att hon även hjälpte föräldern vid sidan av sitt jobb.

”Vanligt med vänskapsband”

Innan föräldern gick bort tog kvinnan emot fastigheter och kontanter av föräldern till ett värde av 11,6 miljoner kronor, något som åklagaren menar är brottsligt eftersom att hon samtidigt arbetade i familjen.

– Det är vanligt att man som personlig assistent i en familj får vänskapsband med de som ingår i familjen men det hjälper inte, säger Martin Bresman, vice chefsåklagare på Riksenheten för korruption.

Under rättegångsförhandlingen visade åklagaren upp tre gåvobrev som kvinnan fått, ett som rörde fastigheter och två som rörde kontanter. Den personliga assistenten medger att hon har tagit emot gåvorna men att det var förälderns vilja.

– Jag har alltid sagt att jag inte vill ha någonting. Men då blev X väldigt arg och sa att jag var otacksam, för X sa att jag var som en dotter.

Kan innebära fängelsestraff

Enligt kvinnans advokat Sofia Jacobsson är inte tagandet av gåvorna brottsligt eftersom att den personliga assistenten och föräldern hade en vänskapsrelation.

– Hon menar att gåvan inte har något med anställningen att göra utan det är för den väldigt nära relationen de har haft, säger Sofia Jacobsson.

Eftersom värdet av gåvorna uppgår till 11,6 miljoner anses brottet vara grovt, vilket kan innebära fängelsestraff.

Även tre andra anställda på företaget åtalas för att ha tagit emot 10 000-15 000 kronor i kontanter. Samtliga medger att de tagit emot pengarna men förnekar brott.