Så undervisas eleverna på distans när klassrummet flyttas hem

Flera klasser på Spandeltorpsskolan i Karlskrona har nu börjat ha distansundervisning med de elever som är hemma från skolan på grund av förkylningssymptom eller sjuka syskon.

– De har fått hem sina böcker som de behöver eller så har de fått uppgifter via nätet. I NO har jag filmat genomgångar och experiment. Eleverna får sitta hemma och fundera på vad de tror kommer hända och vara med på videosamtal, säger Johanna Karlsson, lärare klass 5A på Spandeltorpsskolan.

”Funkade bra”

En av de elever som var hemma när SVT besökte skolan var Hannah Ljungkvist Haag i klass 5A.

– Jag är hemma för att jag har hosta och ont i huvudet. Men det har funkat bra att ha lektionen på distans, säger hon.

Även Molly Lilja i samma klass har varit hemma under veckan och eftersom det då var NO på schemat fick hon vara med via videosamtal.

– Jag tyckte det var kul. Min klasskompis fick ställa upp datorn och vinkla den så jag såg läraren, säger hon.

Hannah Ljungberg Haag i klass 5A på Spandeltorpsskolan fick undervisning på distans eftersom hon hade hosta och huvudvärk. Foto: SVT

Större utmaning med yngre elever

Tidigast måndag kan en eventuell skolstängning ske, enligt det lagförslag riksdagen röstade igenom på torsdagen. Flera lärare i grundskolan förbereder sig nu på en eventuelll skolstängning, något som är en större utmaning för de som har yngre elever.

– Man kanske inte har möjliget att ha undervisning via videosamtal i den åldern, säger Åse Gustavsson, klass 1B på Spandeltorpsskolan.

Åse Gustavsson håller nu på att undersöka andra lösningar och planerar för hur de ska lösa situationen om skolorna stängs.

– Jag och mina kollegor har planerat hur vi kan lägga upp arbetet för barnen och skrivit ihop ett brev på vilka sidor de kan jobba med. Vi håller även på att undersöka om det finns filmer som vi kan dela med oss av när det gäller exempelvis olika matteuppgifter, säger Åse Gustavsson.

