Nära stopp för covidtest i Blekinge

I Kronoberg är den allmänna covidtestningen i dag stängd då det har kommit in fler tester än vad regionen får skicka till testlabben. En liknande situation var under veckan nära att inträffa i Blekinge.

– Men vi fick skicka in allt, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare.

Anledningen till problemet är det nya systemet där allmänheten själva hämtar provkiten i brevlådor på utvalda ställen i Blekinge. Det smittskyddsläkaren har märkt är att folk tar fler provkit än de behöver, vilket leder till att det vissa dagar inte kommer in så många tester medan det andra dagar kan komma in fler än regionen får skicka in för analys.

– Man ska absolut inte hamstra. Det är en väldigt osolidarisk handling som gör att någon som verkligen behöver testa sig inte kan göra det, säger Bengt Wittesjö.

