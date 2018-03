Nu har sjubarnsföräldrarna bestämt sig

Det var i januari som Jessica lade ut namnfrågan i Facebookgruppen ”What do you need help with today, buddy?”. Responsen blev överväldigande. Cirka 1100 personer engagerade sig och gav omkring femtusen namnförslag till den nyfödda sonen. Trots att så många förslag kom in så fastnade de för ett namn som de redan funderat på.

– Det blev Vide tillslut. Det tyckte vi passade bäst, säger Jessica Mörlund.

Familjen Mörlunds första barn kom för 12 år sedan och fick då namnet Alma. Sedan dess har alla barn fått namn på L – så när sjunde barnet kom var det dags att komma ur den trenden.

– Framför allt jag hade väldigt svårt att hålla reda på alla namn när de börjar på L. Jag går igenom hela ledet innan jag träffar rätt, säger pappan Markus Mörlund.