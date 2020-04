Nu intensifieras kroginspektionerna i Blekinge

Tidigare har miljöinspektörer i Karlskrona kontrollerat krogar under kontorstid och bara efter att anmälningar har kommit in. Men från och med torsdag och under helgen kommer inspektionerna bli fler och egeninitierade.

– Vi kommer vara ute även på kvällar och helger och inspektera att rekommendationerna följs, säger Sofia Bothorp Franke, miljöchef i Karlskrona kommun.

Välkomnar beslutet

Krögarna Johan Rennemark och Pär Hjalmarsson i Karlskrona välkomnar de ökade inspektionerna, men menar att de hellre hade sett att kommunen arbetade mer rådgivande.

– Vi har vidtagit flera åtgärder och glesat ut bland sittplatserna. Men samtidigt kan man aldrig vara helt säker på att det är tillräckligt. Jag hade gärna sett att kommunen mer hade kunnat säga vad som är okej och inte. Skulle det här inte vara godkänt nu så riskerar vi ju i förlängningen att tvingas stänga, säger Pär Hjalmarsson, krögare på Elsas lilla krog.

– Och jag tror att vi har rätt bra koll på vilka rekommendationerna är, men det finns säkert flera krögare och restaurangägare som kanske har lite svårare att kunna förstå reglerna i praktiken. Där hade jag också velat se mer rådgivning från kommunens håll, säger Johan Rennemark, krögare på Krogfamiljen.

Dubbla signaler

Pär Hjalmarsson menar dock att det blir allt svårare att förhålla sig till de många förändringar som sker.

– Det blir en typ av moment 22. Vi ska ha öppet och ta in gäster, samtidigt som vi ungefär får signaler om att vi inte ska ta emot gäster. Det bästa hade varit om de bara tvingade min krog att stänga, så att vi kunnat få ut försäkringspengar. Där vet jag att det är flera som håller med mig, även om långt ifrån alla gör det.