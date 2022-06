Ny maskin på plats – provisoriska pass görs i Karlskrona igen

Polisen informerar via sina sociala medier att personal stannade kvar till klockan 23 under onsdagskvällen för att hinna med att tillverka provisoriska pass till de personer som köat utanför polishuset i Karlskrona, som riskerat att ställa in sin resa.

Arbetet med att installera den nya passmaskinen ska ha gått bra och från och med i dag torsdag går det att ansöka om provisoriskt pass som vanligt i Karlskrona igen.

I klippet nedan hör du Lisbeth Dahlgren från Helsingborg, som fick veta att maskinen var sönder först när hon kom fram till Karlskrona: