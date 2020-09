Foto: Björn Hansson/Linslusfoto

Ny misstänkt anhållen efter upplopp i Ronneby – identifierades på film

Ytterligare en person har anhållits efter upploppet i Ronneby under lördagsnatten.

Mannen, som är i 20-årsåldern, kunde identifieras via videomaterial som polisen fått in.

Efter lördagsnattens upplopp i centrala Ronneby där flera personer kastade stenar mot räddningspersonal och krossade glasrutorna till flera lokaler, anhölls tre personer. Nu har åklagaren beslutat att inte begära männen häktade. – Jag ansåg att vi har kunnat utreda deras del så mycket som krävs, så det fanns inga skäl att begära dem häktade, säger åklagare Malin Niklasson. Personerna är släppta men är fortfarande misstänkta för våldsamt upplopp och blåljussabotage. Även en fjärde man i 20-årsåldern har anhållits. – Man har fått in filmer och kunnat identifiera att han har varit aktiv under händelsen, säger Malin Niklasson. Enligt åklagaren nekar männen till att ha varit inblandade i upploppen. Dela på Facebook Dela på Twitter

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!