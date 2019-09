Förbättrat läge på Blekingesjukhuset – planerade operationer kan genomföras

Det var på grund av att sjukhuset hade ett ökat inflöde av patienter under söndagskvällen som inte kunde lämna sjukhuset i omfattningen som behövdes. Under tisdagen fick planerade operationer ställas in och sjukhuset såg över om patienter kunde skickas hem.

Under onsdagsförmiddagen bedöms läget vara bättre och planerade operationer kan genomföras, men sjukhuset är fortfarande i stabsläge.

– Läget är svagt förbättrat. Vi har en ny avstämning i dag vid 14-tiden. Men inflödet igår kväll och inatt har varit hanterbart och idag på morgonen var det ett fåtal patienter på akuten. Vi har haft fantastiska medarbetare som har ställt upp och styrt om, säger Maria Arvidsson Karlsson, områdeschef för medicinsk service och chef för förvaltningsstaben.