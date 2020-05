Ordföranden om rekonstruktionen: ”Kan inte säga hot är undanröjt”

Under måndagen lämnade föreningen in en ansökan om rekonstruktion för bolaget Idrotts AB och den godkändes senare under dagen av tingsrätten. Rekonstruktionen kommer att pågå under ungefär tre månader.

– Det känns jättebra. Nu blir det en process på ett par veckor där rekonstruktören bland annat aktiverar statliga lönegarantier så att de anställda får ut sin lön, säger Tobias Larsson som är ordförande i hockeyklubbens styrelse.

Vill inte se konkurshotet som undanröjt

Förra veckan vädjade klubben till Karlskrona kommun om hjälp för att klara sig från konkurs. KHK lyckades få en affärsuppgörelse och även fått pengar från företag och privatpersoner. Sammanlagt rör det sig om cirka tre miljoner kronor som Larsson nu ser positivt på.

– Sen får ju klubben göra sitt jobb med att säkra nya sponsoravtal och biljettförsäljning, menar Tobias Larsson.

Efter rekonstruktionen ska det finnas en lönsam verksamhet som kan drivas vidare, men än är det för tidigt att säga hur det kommer att gå för KHK.

– Vårt mål var ju att undvika konkurs, så det känns ju betydligt mer positivt i dag. Men man kan inte säga att något hot är undanröjt förrän vi har kommit ur rekonstruktionen.