Personbil började brinna under färd

Runt lunchtid under söndagen fick räddningstjänsten in ett larm om att en bil börjat brinna under en färd. Bilen ska sedan ha parkerat i Jämjö.

Larmet kom in 11.40. När räddningstjänsten kom fram till platsen var det en bil som brann. – Personalen lyckades släcka elden och ingen annan bil påverkades, säger Jonas Kullberg på räddningstjänsten i Östra Blekinge. Orsaken till varför bilen började brinna känner räddningstjänsten inte till. Ingen ska ha kommit till skada under färden. – Det satt en förare i bilen. När branden upptäcktes i motorhuven hann föraren kliva av oskadd, säger Jonas Kullberg. Bilen är totalförstörd. Se klippet ovan för att se bilen. Dela Dela

