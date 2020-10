PFAS-förening anklagar kommunen för lögner – ifrågasätter bevisning

Den omfattande rättegången efter PFAS-föroreningarna i Kallinge var planerad att inledas den 10 september. Men under eftermiddagen före lämnades ny bevisning in till tingsrätten från Ronneby kommun – bevisning som ledde till att hela rättegången fick skjutas upp till februari för att parterna skulle ha möjlighet att sätta sig in i materialet.

Nu anklagar PFAS-föreningen kommunen för att ha ljugit om vilka kontakter de haft med forskarna på Arbets- och miljömedicin (AMM), som stod bakom den nya bevisningen, och för att medvetet ha försökt obstruera förhandlingarna.

Hade möten med forskare

I ett mejl framkommer att forskare från AMM träffade kommunledningen den 3 september, och då uppmanades publicera sin forskning.

”Kommunjuristen är mycket angelägen om att alla resultat som är tillräckligt finala finns tillgängliga på måndag så att de kan ingå i processen”, skriver forskarna i ett mejl mellan varandra den 4 september, som PFAS-föreningen tagit ut.

– Det ser inte bättre ut än att svaranden planerat och iscensatt en överrumpling i syfte att nå en fördel i rättegången, förnekat att så är fallet men nu överbevisats. Sammantaget ett synnerligen anmärkningsvärt agerande av svaranden. Detta kommer att få konsekvenser i rättegången, säger Göran Starkebo, PFAS-föreningens advokat.

Forskningen ifrågasätts

Vidare ifrågasätter PFAS-föreningen om forskningen från AMM kan antas vara objektiv och opartisk.

– AMM har ingen roll i rättsprocessen men trots detta går de kommunens ärenden. Det bör startas interna utredningar både på AMM och kommunen för att gå till botten med deras agerande, säger Herman Afzelius, ordförande i PFAS-föreningen.

SVT Nyheter Blekinge har sökt Ronnebys kommunledning för en kommentar.