Polisen utreder misstänkt mord på fartyg

Det var under måndagsförmiddagen som polisen larmades om en död person på ett fartyg som låg förankrat utanför Blekinges kust. På grund av hårt väder kunde inte polisen komma ombord på fartyget under måndagen utan det var först under tisdagsmorgonen som polis kom ombord sedan fartyget lagt till vid Stillerydshamn.

Polisens tekniker är budade

Enligt Kim Hild, presstalesperson vid polisen i region Syd, finns det i nuläget inget konkret som tyder på att något brott har begåtts och det finns heller ingen gripen eller misstänkt i ärendet.

Tekniker har budats till platsen.