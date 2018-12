Polisens teori: avlidne mannen levde under hot

Larmet om lägenhetsbranden på Trossö kom vid 22-tiden på juldagskvällen.

– Det var en person som ringde in och var orolig för personen, säger Michael Hesselberg, polisen Karlskrona.

När räddningspersonal och personal tog sig in i bostaden påträffades innehavaren död. Branden hade då självsläckt. Senare meddelade polisen att händelsen utreds som misstänkt mord.

– Det kan inte uteslutas att det är mord, men det behöver inte vara det, säger Michael Hesselberg.

”Mådde dåligt”

Orsaken till att polisen misstänker brott är, enligt vad SVT erfar, att den nu avlidne mannen under flera månader känt sig hotad, förföljd och trakasserad. Under hösten ska mannen bland annat ha fått sin bil och en tillhörande släpvagn förstörd. Mannen ska ha vittnat om hotbilden för flera vänner och hotfulla meddelanden riktade till mannen ska också, via telefon, ha framförts till andra boende i huset.

Hoten ska ha varit kopplade till Karlskronabons tidigare affärsverksamhet.

– Han berättade att han mådde dåligt av allt som hänt. Han kände sig rädd, berättar en av mannens vänner.

Utreder två bränder

Polisen vill i nuläget inte kommentera SVT:s uppgifter om de hot som riktats mot mannen.

– Jag vill inte gå in på om det finns uppgifter i den riktningen, men det ingår i förundersökningen att utforska sådana saker, säger förundersökningsledare Helene Svedberg.

Enligt uppgift till SVT utreder polisen också ett samband mellan lägenhetsbranden i Karlskrona och branden i en lagerlokal i Rödeby tidigare samma kväll.

Har ni någon eller några misstänkta?

– Det går jag inte in på, säger Helene Svedberg.

Den avlidne personen ska nu obduceras för att dödsorsaken ska kunna fastställas.