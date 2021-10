Poliser anmäldes efter Prideingripande – utredning läggs ner

Det var under sommarens Karlskrona Pride som en incident inträffade under en pridefest. Under den aktuella festen omhändertogs en man och tre poliser anmäldes därefter för ofredande och misshandel, som ska ha skett i samband med ingripandet.

Men nu har utredningen mot poliserna lagts ner, rapporterar Sydöstran.

– Det är ingenting som framkommer som gör att det här är ett felaktigt agerande eller oaktsamt i straffrättslig mening, säger Bengt Åsbäck, åklagare på Särskilda åklagarkammaren som har lett utredningen, till tidningen.

Efter händelsen ställde Karlskrona Pride in sin båtparad, huvudnumret som skulle varit avslutningen på årets pridefestival.