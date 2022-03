Politikerna om köerna i Blekinge: ”Beror på tandläkarbrist”

Teo Zickbauer (S) och Karin Nordvall (C) sitter båda på ordförandeposter i Blekinges tandvårdsnämnd. Hör de berätta om tandläkarbristen i klippet. Foto: SVT

Tandregleringen i Blekinge har under flera år dragits med lång väntetid. Just nu är det värre än någonsin, då kön är en av de längsta i landet. Den främsta anledningen är, enligt de ansvariga politikerna, bristen på tandläkare och specialister på just tandreglering.