Studenter på BTH:s campus både i Karlshamn och Karlskrona bjöds under julafton in till en chatt där det spelades julmusik. Prästen Ann-Louise Trulsson var också inloggad och fanns tillgänglig för studenternas funderingar kring julen eller kring livet under pandemin.

– Varför vi firar jesu födelsedag på juldagen, varför vi har jultomte och så vidare, säger hon.

Se mer av deras stund i det digitala mötet i klippet.