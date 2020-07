Regionen vägrar lämna ut uppgifter om andningsskydd

Under coronapandemin har kommuner och regioner köpt in andningsskydd till vårdpersonal som ska förhindra att smittan sprids vidare. Svenska myndigheter har låtit testa andningsskydd av ett 70-tal fabrikat – varav flera har köpts av kommuner och regioner.

Men SVT:s Uppdrag granskning kan i dag avslöja att mer än hälften av de testade fabrikaten inte håller måttet – utan släpper igenom mer droppar som kan bära virus än tillåtet.

”Är känsliga uppgifter”

I hur stor utsträckning de undermåliga maskerna har använts är okänt men granskningen visar att sådana masker använts i flera kommuner och regioner innan felen har upptäckts.

Men när SVT Nyheter Blekinge frågar Region Blekinge om vilka andningsskydd som köpts in och använts, hänvisar ansvariga till sekretess.

– Det här är uppgifter som direkt är relaterade till vår beredskap och möjlighet att hantera beredskapen i kristider, vilket pandemin är. Det är känsliga uppgifter där vi bedömer att ett röjande skulle motverka våra möjligheter att arbeta effektivt med det, säger Joakim Kristensson, strategisk inköpschef på regionen.

Erbjudanden från företag

Regionen har fått många erbjudanden under pandemin av både seriösa och oseriösa företag som vill sälja skyddsutrustning. Men hur regionen säkerställer att produkterna som köps in håller den rekommenderade standarden vill Joakim Kristensson inte gå in på.

– Jag kommer inte kommentera några särskilda uppgifter när det gäller vår hantering. Den hantering vi har syftar till att säkerställa att de enda produkterna vi tar in är av god kvalitet och det ska våra medarbetare vara medvetna om och känna en trygghet i, säger han.

För vårdpersonal är frågan om skyddsutrustning en mycket viktig fråga, enligt Vårdförbundet i Blekinge.

– Vi tar för givet att region Blekinge använder rätt kontrollerad skyddsutrustning till våra medlemsgrupper, det ser vi som en självklarhet. Säkerheten för våra medlemmar är oerhört viktig, säger Martin Johansson, vice ordförande på Vårdförbundet i Blekinge.

