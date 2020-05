Rekonstruktionen av KHK närmar sig

Dagens konkurs handlar om bolaget Arena Service som bland annat driver restaurangverksamheten på arenan. Det är även den verksamhet där hyresavtalet med kommunen ligger.

– Nu är det är inte så att vi har en massa förfallna hyresskulder i det bolaget, för så är det inte, säger KHK:s klubbchef Per Rosenqvist.

Den här tiden på året är vanligtvis den tid då då KHK har sina största intäktsflöden, men inte i år.

– Nu står all verksamheten still på grund av att covid-19 förlamat näringslivet. Vi kan inte bära upp restaurangverksamheten när vi inte heller har några intäkter i resten av verksamheten, säger Per Rosenqvist.

Samtidigt vill han påpeka att Arena Service är den verksamhet som står längst ifrån klubbens kärnverksamhet.

Rekonstruktionen är nära

Just nu sitter KHK i diskussioner med ett antal parter för att få hjälp med likviditeten till en rekonstruktion det som är kärnverksamheten. Det handlar om själva föreningen och klubbens andra bolag, Karlskrona hockeyklubb idrott AB.

– Vi är i en akut kris men har fått positiva signaler från rekonstruktören och förväntas lämna in en ansökan om rekonstruktion till tingsrätten denna veckan, säger Per Rosenqvist.