Reparation av infartsleden pausas över jul

Under etapp två av renoveringsarbetet som påbörjades den 26 november har tre pålar under infartsleden gjutits. Under jul- och nyårshelgerna pausas arbetet – samtidigt som betongen får tid att härda.

För att säkra arbetsmiljön för de dykare som arbetar under infartsleden har all trafik flyttats till de norrgående körfälten.

– Med mindre trafik ovanför pålarna som repareras, har vi mindre vibrationer och lägre belastning och säkerställer därmed ett bra resultat. Det är utmanande att jobba med staden i havet, så det här är verkligen glädjande, säger Karin Grimbe, avdelningschef på projektavdelningen på Karlskrona kommun.

Den 10 januari kommer arbetet tas upp igen och de sista pålarna ska repareras. Då kommer trafiken istället flyttas om till de södergående fälten.