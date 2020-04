Revy-SM i Karlskrona 2020 ställs in

DANS OCH RYTM

Borlänge Revysällskap – Rosa Himmel – Kor: Vanessa Karlsdotter Lindblom

Eksjörevyn – Ideal – Kor: Sara Bergkvist & Ebba Siöland

Eslövsrevyn – How dare you – Idé: Madeleine Dietrich, kor: Anette Losell

Karlskogarevyn Gôrskôj – How dare you – Kor: Anelija Karahodzic

Lännviksrevyn – Huvudet ovanför ytan – Kor: Cecilia Johansson

Västerviksrevyn – Kontroll – Text & kor: Jill Wiedenstolpe

LOKALT NUMMER

Kalmarsundsrevyn – Till Salu – Text: Martin Rydell & Owe Martinsson

Karlskogarevyn Gôrskôj – Vi gick in i en affär – Text: Bella Vehkamäki

Mittrevyn – Andnöd – Text: Leif Mattisson, kor: Stina Joza

Osbyrevyn – På is – Text: Pär Nymark, kor: Hanna Forsell-Bäckstrand

Revyarna i Torsås – Krishantering i Torsås (wild card) – Text: Revyarna i Torsås

Strängnäsrevyn – En sörmländsk liten diva . Text: Peter Lövegard

Teaterföreningen Thespis – Vart ska storken flyga? – Text: Emelie Gustafsson, kor: Therese Stridsberg & Felicia Pettersson

Täljerevyn – Brexit – Text: Lasse Karlsson

Östersundsrevyn – Arbete utfört – Text: Jan Sundberg

MONOLOG

Lerumsrevyn – Effektfullt – Text: Robert Cronholt

Osbyrevyn – Ut med naturen – Text: Håkan Johnsson

Strängnäsrevyn – Morgonmötet – Text: Roger Andersson

Södertörnsrevyn – Akronymheter – Text: Daniel Bäckström

Täljerevyn – Rickard beviljar bidrag – Text: Lasse Karlsson

Viggerevyn – Vaxning – Text: Viggerevyn

Östersundsrevyn – Hemtjänsten – Text: Patrik Zackrisson

SKETCH

Gôôrglad – Nya Halmstadsrevyn – Vett och etikett – Text: Gôôrglad – Nya Halmstadsrevyn

Kalmarsundsrevyn – Zzzzzz – Idé: Anna Rydell & Martin Rydell

Karlskogarevyn Gôrskôj – Gratisrestaurangen – Text: Martin Lewin

Osbyrevyn – Nävertrion – Text: Pär Nymark

Sundsvalls StadsRevy – Rim & Reson – Text: Lacke Svensson, kor: Göran Eriksson

Södertörnsrevyn – En Kaffe och en te – Text: Daniel Bäckström

Teaterföreningen Thespis – Thespis nyårssoffa del 2 – Text: Jannis Kavouras, Emma Karlsson & Anders Larson

Åkersberga Revyförening – Leka Doktor – Text: Jenny Grewdahl

Östersundsrevyn – Pilsner på nätet – Text: Patrik Zackrisson

SÅNG OCH MUSIK

Eskilstunarevyn – Viva La Greta – Text: Tommy Eriksson, kor: Rebecka Eklund

Eslövsrevyn – Pavlovs – Text: Madeleine Dietrich

Gôôrglad – Nya Halmstadsrevyn – Killgissa – Text: Gôôrglad – Nya Halmstadsrevyn, kor: Gustaf Jönsson

Mittrevyn – Hejig renhållning – Text: Nils Gunnar Nilsson

Osbyrevyn – Naket med Carola – Text: Håkan Johnsson

Revyarna i Torsås – Långt från det svala – Text: Urban Jönsson

Revyresan – Kärlek vi ger – Text: Bo-Gunnar Karlsson, kor: Kicki Bergsten

Strängnäsrevyn – En märklig allergi – Text: Magnus Myllis

Sundsvalls StadsRevy – Världens Hav – Text: Kattis Melander, Sussane Jonsson, Eva Näsman och Christer Ölén, kor: Göran Eriksson

Täljerevyn – Apoteksotjänst – Text: Gustav Asplund, Per Lindberg, kor: Jenna Gillinger

Östersundsrevyn – Red river kopp – Text: Patrik Zackrisson, kor: Emelie Zackrisson