Beskedet: Rullstolsburne Erik blev diskriminerad av festival

Händelsen inträffade sommaren 2022 på festivalen One Wknd Only under en konsert med bandet Bolaget. När Erik Erikssons vänner lyfte upp honom för att han skulle se konserten bättre reagerade en ordningsvakt och skrek till dem att sätta ner honom. Därefter tvingades han lämna konsertområdet och fick sitt festivalband avklippt.

Han gjorde en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO), som startade en utredning. I den svarar festivalen att det fanns en särskild läktare tillgänglig via ramp för rullstolsburna personer där Erik Eriksson erbjudits plats. De svarar också att han inte blev diskriminerad, utan var en av flera personer som avvisades för att inte ha lyssnat på uppmaningar att följa ordningsreglerna.

Blev diskriminerad

Men i sin utredning har DO tagit fasta på att Erik Eriksson med sällskap uppfattat att han inte var välkommen till den anpassade läktaren, som låg i VIP-området. När DO nu avslutat sin tillsyn konstaterar de att festivalen diskriminerade Erik Eriksson genom att utsätta honom för bristande tillgänglighet.

Förutom bristande tillgänglighet utredde DO också om festivalen gjort sig skyldig till så kallad direkt diskriminering genom att avvisa Erik Eriksson. Men på den punkten frias festivalen eftersom det inte går att säga att han avvisades på grund av sin funktionsnedsättning.