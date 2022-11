Sjukhusets nybygge läcker vatten – nu krävs åtgärder

Region Blekinge har, enligt ett pressmeddelande, anlitat en extern expert som konstaterat brister i konstruktionen av Byggnad 46.

– Bristerna orsakar i nuläget inga risker eller faror för vare sig den som vistas i byggnaden eller för byggnaden i sig. Det är tryggt att vistas i byggnad 46 för både personal och patienter, men det är viktigt att bristerna åtgärdas så snart som möjligt, säger Åsa Norrby, servicedirektör och fastighetschef i Region Blekinge.

Problemen uppdagades då vatten – i samband med regn och blåst – trängde in via balkongerna och vidare in i personalrummen.

Byggnad 46, som bland annat inhyser bröstcentrum och patologi, började byggas 2018 och stod färdig i november 2020.