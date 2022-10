Skickades hem från sjukhuset – patient dog

Under en veckas tid sökte kvinnan vård för sina buksmärtor hos flera vårdgivare efter att ha skickats hem från Blekingesjukhuset. Hennes tillstånd försämrades och hon lades till slut in på akuten. Hon opererades akut men avled under operationen.

– Det som avviker och som bedöms utgöra den allvarliga vårdskadan är de bedömningar som gjordes av olika vårdgivare efter att patienten skickades hem, säger chefläkare Peter Janson till Nyhetsbyrån Siren.

Region Blekinge anmäler sig nu själva till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.