Foto: TT.

SMHI varnar för plötslig ishalka i Blekinge

Regn och blötsnö under natten har fått SMHI att gå ut med en varning för plötslig ishalka på Blekinges vägar. Varningen gäller under natten till tisdag och under tisdagmorgonen.

Natten till tisdag kommer att bjuda på regn eller blötsnö i stora delar av Blekinge. Det följs av ett klart väder och snabbt fallande temperaturer, vilket riskerar leda till att de blöta vägarna fryser på. SMHI har därför gått ut med en klass 1-varning under måndagskvällen. På SMHI:s hemsida kan du följa varningsläget i Blekinge. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!