Smittskyddsläkaren om ungdomsfesterna: ”Bedrövligt”

Under tisdagskvällen fick polisen in flera samtal om ungdomsfesten på Stakholmen i Karlskrona, där över 50 ungdomar hade samlats. Polisen åkte dit senare under kvällen och skingrade festen, samt omhändertog en person på grund av berusning.

– Vi uppmärksammade dem på att det inte var lämpligt att umgås på det sättet, säger polisens kommunikatör Thomas Johansson.

Flera ungdomsfester

Tidigare i veckan ska en större fest med ett femtiotal ungdomar ha ägt rum i Karlskrona, med deltagare från högstadieskolan i Nättraby. Enligt Bengt Wittesjö märks en tydlig ökning av coronasmitta bland skolungdomar.

