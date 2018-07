Sommaren högsäsong för ortopeder

Delen på året då flest uppsöker vård för frakturer är inte under vintern och halkperioden utan under sommaren och semestern. Antalet besök till ortopedkliniken under perioden maj-augusti är 740 i månaden, jämfört med 570 under november-december. Bakom det ökade antalet besök ligger semester, alkohol och lek. Det rapporterar P4 Blekinge.

Bland patienterna är yngre män överrepresenterade, som ofta kommer in med handfrakturer.

- Man festar, sen händer det inte så sällan att man blir osams och så kommer man in med den typiska boxarfrakturen, en fraktur i ett mellanhandsben. Ibland har man bara blivit arg och slagit handen i en dörr eller en vägg, och då brukar väggen vinna, säger Thomas Ericson, verksamhetschef för ortopedkliniken i Blekinge till P4.