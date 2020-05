Sommarsimskolor tvingas ställa in efter coronaviruset

Folkhälsomyndighetens råd om att inte samlas för många på en och samma plats ställer till det för simskolorna. Flera hundra barn ska lära sig simma och många föräldrar finns på plats för att titta.

– Smittorisken är för stor. Av erfarenhet vet vi att många äldre kommer för att vaka över barnbarnen, säger fritidschefen Fredrik Olsson i Sölvesborg.

Mitt uppe i problemet

Kommunen har redan beslutat att inte bedriva någon simskoleverksamhet under sommaren. Problemen med avståndsproblematiken och omklädningsrummet som inte får lov att bli fyllda av barn har varit för svåra att lösa.

Men hur det blir för övriga kommuner i Blekinge är oklart.

Karlshamns kommun är mitt uppe i diskussionen om hur de ska lösa problemet.

– Vi hoppas och planerar inför att vi ska ha sommarsimskola, men i dagsläget vet vi inte hur det blir, säger Frida Bergqvist, simhallschef på Väggabadet i Karlshamn.

Uppmanar vuxna att ha ansvar

Att kunna simma är viktigt i skolan men också i privatlivet. Flera barn lär sig tekniken under intensivveckorna under sommarlovet. Konsekvenserna av att sommarsimskolorna ställs in kan bli att dessa barnen går miste om att lära sig simma, förklarar Fredrik Olsson.

– Vi har ungefär 250-300 barn varje år som faktiskt lär sig simma och nu kan de gå miste om den möjligheten, säger han.

Därför tycker han att föräldrar, vårdnadshavare eller anhöriga ska ta ansvar och lära barnen att simma.

Se klippet ovan för att höra fritidschefen Fredrik Olsson och simhallschefen Frida Bergqvist.