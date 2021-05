Istället för teater – spelar in serie under pandemin

På lördagen inleddes inspelningen av Teatersmedjans tv-serie som ska visas på webben. Serien är skriven av två av medlemmarna i gruppen och majoriteten av skådespelarinsatserna står Teatersmedjans barngrupper för.

– Under pandemin får vi hitta andra vägar att nå ut. I julas spelade vi in en julkalender och nu spelar vi istället in en tv-serie, säger Annie Gryth.

I serien får man bland annat bekanta sig med en kung som funderar på att pensionera sig. Foto: SVT/Lucas Sjögren

Att spela in en tv-serie skiljer sig en del från att spela teater, men trots det har inspelningarna rullat på bra enligt Annie Gryth.

– Det är ganska stor skillnad på att spela live och att spela in. För barngrupperna är ju detta första gången man är med på en filmproduktion, så de har verkligen fått en snabbkurs i filmskapande. Men det har gått väldigt bra så här långt.

Se när serien spelas in och hör några av barnen prata om sina upplevelser i klippet ovan.