Redan brist på spelutvecklare – då lämnar BTH Karlshamn

På spelutvecklingsföretaget The Station i Karlshamn jobbar ett 30-tal utvecklare. Just nu arbetar många på spelet Steamworld Build, som släpps senare under året.

– Nästan hälften av oss som jobbar här kommer från BTH, både från Karlskrona och Karlshamn men främst från Karlshamn faktiskt, säger Sara Davidsson, operations manager på företaget.

”Otroligt tråkigt”

Det är kanske inte så konstigt, eftersom företaget bor granne med högskolan på Östra piren, och där många utbildningar riktar sig mot just mjukvaruutveckling i olika former. Att högskolan planerar att under 2025 flytta utbildningarna från kommunen blir alltså ett hårt slag för spelföretaget.

– Det är otroligt tråkigt. Vi måste ha in bra, kompetent personal och behovet är så otroligt stort över hela världen. Vi har varit väldigt högljudda om att vi vill ha kvar utbildningarna här, säger hon.

