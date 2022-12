Stabsläget på Blekingesjukhuset avblåst – fler tillgängliga vårdplatser inför julhelgen

Det ansträngda läget med antalet vårdplatser på Blekingesjukhuset har lättat något det senaste dygnet och därför avslutas det pågående stabsläget idag.

– Sedan igår ser vårdplatsläget bättre ut och vi har fler tillgängliga vårdplatser nu. Nu går vi in i julhelgen och med anledning av det har vi tagit fram en handlingsplan med olika aktiviteter som vi ska förhålla oss till och även följa upp i den ordinarie verksamheten, säger Birgitta Friberg, chef för specialiserad vård.

Hälso- och sjukvårdens stabsledning har under torsdagen fattat beslutet att inte ställa in någon planerad vård under mellandagarna.