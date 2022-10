Strax innan 6.30 på torsdagsmorgonen kom larmet om stopp i tågtrafiken efter en befarad olycka mellan Ronneby och Bräkne-Hoby.

Enligt polisen var det ett vildsvin som tåget körde in i.

Stationer som berörs är: Ronneby, Bräkne-Hoby, Karlskrona C, Bergåsa, Karlshamn, Mörrum, Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad C, Hässleholm, Lund C, Malmö C, Triangeln, Hyllie.