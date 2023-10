Sedan klockan 6 på lördagsmorgonen går inga tåg mellan Sölvesborg och Fjälkinge på grund av ett signalfel. Tågen ersätts med bussar.

Det kan ge följdförseningar och påverka trafiken också till Bromölla, Karlskrona C, Bergåsa, Ronneby, Bräkne-Hoby, Karlshamn, Mörrum, Kristianstad C, Hässleholm, Lund C, Malmö C uppger Trafikverket.