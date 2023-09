Sabotaget upptäcktes strax innan klockan tolv på fredagen, och påverkar tågtrafiken mellan Malmö och Karlskrona.

– Det handlar om en kabelstöld, säger Felicia Danielsson vid Trafikverkets presstjänst.

De stationer där tågtrafiken kan påverkas är Bromölla, Fjälkinge, Kristianstad C, Malmö C, Lund C, Hässleholm, Sölvesborg, Mörrum, Karlshamn, Bräkne-Hoby, Ronneby, Bergåsa och Karlskrona C.

Enligt Trafikverket väntas trafiken återupptas klockan 14.