Årets bokrea väntas få bättre resultat än i fjol

Redan vid sjutiden på tisdagsmorgonen samlade sig folk utanför dörren till Tony Vikstens bokhandel i centrala Karlshamn. Det var den årliga bokrean som lockade. Under morgonen fortsatte det att strömma in folk med jämna mellanrum, och runt i butiken går de och kikar, den ena med fler böcker under armen än den andra.

Att det är fint väder avgör hur bokreans premiär urartar sig, menar Tony Viksten. Förra året var det snö och rusk som höll läsarna borta, men i år tror han på bättre försäljningssiffror.

Något som Tony Viksten har lagt märke till under hösten, är initiativet till barns läsande.

– Det man märker är att föräldrar är mer benägna att ta med sig sina barn till bokhandeln för att de ska läsa mer, och förstå vad det är de läser, säger han.

Tony Viksten driver bokhandeln i Karlshamn, och var glad att vädret visade sig från sin bästa sida på bokreans premiär. Foto: Cajsa Bengtsson/SVT

”Viktigt att bidra”

Dagmar Nordberg bor utanför Bräkne-Hoby, och hon var en av dem som tog sig in till Karlshamns centrum för att besöka bokrean. Hon plockade snabbt på sig tre olika böcker, och betonade vikten av att ha en riktig bokhandel i innerstaden.

Dagmar Nordberg värderar den lokala bokhandeln, hon menar att den ger liv åt innerstaden. Foto: Cajsa Bengtsson/SVT