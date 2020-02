The Ark återförenas – kommer till Skärgårdsfesten

Glamrockbandet The Ark bildades i Rottne utanför Växjö och slog igenom år 2000 med singeln It takes a fool to remain sane. Sedan dess har bandet klättrat båe på topplistor och i svenskarnas skivsamling – men år 2011 splittrades bandet.

Nu står det klart att The Ark återförenas igen och ger sig ut på en sommarturné. I slutet av juli intar de Skärgårdsfestens scen i Karlskrona och kommer enligt festivalledningen att bjuda på en ”maxad hitkavalkad”

– Senast The Ark spelade i Karlskrona var i en ofattbar konstellation tillsammans med Håkan Hellström och Hellacopters på Kino för 15 år sedan. Sedan dess har samtliga band skrivit svensk musikhistoria. På något sätt känns detta som drömbokningarnas drömbokning. Att vi får den äran att presentera ett stopp på Arks legendariska återförening. Det är overkligt, säger Robin Åkerman från projektgruppen i ett pressmeddelande.