Tropisk natt i Karlskrona – aldrig lägre än 20 grader

Redan på tisdagen utlovades tropiska nätter som innebär att temperaturen inte sjunker under 20 grader under hela dygnet. Konsekvenserna av det ligger framförallt på individnivå. Luften svalnar inte tillräckligt under kvällen och natten för att de ska bli svalare inomhus. Det är varmt hela tiden, kort och gott.

Riskgrupper utsatta

Tropiska nätter ger ingen direkteffekt på natur, miljö och samhället i stort, enligt Therese Fougman. Men människors besvär kan kräva insatser.

– Människor i riskgrupper som lider av värmen och har det svårt längtar efter att det ska bli svalt. När det inte blir det är det extra jobbigt. I förlängningen kan det ge till exempel ge en ökad belastning på sjukvården.

SMHI har utfärdat en klass 1 varning för Gotland med höga temperaturer – 30 grader eller mer – tisdag, onsdag och torsdag.

Till alla områden i Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten riktar SMHI ett meddelande om höga temperaturer, 26 grader eller högre. Enligt SMHI är det inte aktuellt att höja dem till en klass 1 varning i nuläget.

Högtryck över Ryssland

Varför är det så här varmt nu?

– Vi har varm luft över oss och har haft det i delar landet i 14 dagar. Ett högtryck ligger över Ryssland och Finland medan Norge och västra Europa har molnigt och regn. Just nu är högtrycket starkare. Luften värms upp hela tiden över landmassan, så det är varmt och fortsätter att vara det, säger Therese Fougman.

Förändring är på väg för de nordligaste delarna av Sverige. På onsdagen och torsdagen ligger temperaturen fortsatt på uppemot 26 grader. Sedan väntas den sjunka till 20-23 grader som lägst.

Även i Oslo var natten som gick en tropisk natt, den första på två år.